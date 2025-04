Bechtle: Starker Auftrag & Quantencomputing – Aktie bereit für Turnaround!

​Bechtle AG ist eines der führenden IT-Systemhäuser in Europa und ein bedeutender IT-Dienstleister in Deutschland. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an IT-Lösungen für Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Organisationen jeder Größe. Bechtle verbindet den klassischen IT-Handel mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen IT-Infrastruktur, Cloud Computing, IT-Sicherheit und Managed Services.

Bechtle wurde 1983 in Gaildorf, Deutschland, gegründet und hat sich seither kontinuierlich weiterentwickelt. Heute hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Neckarsulm und betreibt über 100 Standorte in Europa. Durch organisches Wachstum und gezielte Übernahmen konnte Bechtle seine Marktposition stetig ausbauen.

Geschäftsbereiche und Leistungen

Das Unternehmen gliedert sich in drei zentrale Geschäftsbereiche

IT-Systemhaus & Managed Services

- Beratung, Implementierung und Betrieb von IT-Infrastrukturen

- Cloud- und Rechenzentrumsservices

- IT-Sicherheit und Netzwerklösungen

- Arbeitsplatzlösungen und digitale Transformation

IT-E-Commerce

- Vertrieb von Hardware und Software über eigene Online-Shops

- Partnerschaften mit führenden IT-Herstellern wie Microsoft, Cisco, Dell, HP und Trend Micro

Öffentlicher Sektor & Großprojekte

- Rahmenverträge mit Behörden, Ministerien und öffentlichen Institutionen

- Bereitstellung von IT-Sicherheitslösungen und Cloud-Diensten für staatliche Stellen

Gute Zahlen schwacher Ausblick

Bechtle erwartet für 2025 ein leichtes Wachstum beim Geschäftsvolumen, während Umsatz und Ergebnis sowohl steigen als auch sinken könnten. Dies teilte der IT-Dienstleister bei der Vorstellung seiner Bilanz in Neckarsulm mit.

Laut Vorstandschef Thomas Olemotz seien die wirtschaftlichen Unsicherheiten derzeit enorm, und die Prognosesicherheit sei äußerst gering. Beim Vorsteuerergebnis wird eine Schwankungsbreite zwischen minus 5 und plus 5 Prozent erwartet, beim Umsatz zwischen minus 3 und plus 3 Prozent. Besonders das erste Halbjahr dürfte schwach ausfallen – einerseits aufgrund der wirtschaftlichen Flaute, die den Mittelstand belastet, andererseits wegen der noch ausstehenden Regierungsbildung in Deutschland.

Eine Erholung könnte im zweiten Halbjahr eintreten. Im besten Fall werde die Vorsteuermarge das Niveau des Vorjahres erreichen, so Olemotz. Eine seriöse Prognose sei in diesem Jahr jedoch besonders schwierig.

2024 sank der Umsatz um 1,8 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro, das Vorsteuerergebnis ging um 7,9 Prozent auf 345,1 Millionen Euro zurück. Die Vorsteuermarge lag bei 5,5 Prozent und damit 30 Basispunkte unter dem Vorjahreswert. Der Gewinn je Aktie betrug 1,95 Euro nach 2,11 Euro im Vorjahr.

Trotz der herausfordernden Lage hält Bechtle die Dividende stabil bei 70 Cent je Aktie. Damit werden 36 Prozent des Nettogewinns ausgeschüttet, obwohl das Unternehmen üblicherweise die Ausschüttung auf ein Drittel des Gewinns begrenzt.

Neuer Auftrag lässt aufhorchen

Bechtle wird die Bundesregierung mit IT-Sicherheitslösungen für die Bundesverwaltung ausstatten. Der IT-Dienstleister hat dazu einen Rahmenvertrag mit dem Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) geschlossen. Dieser umfasst die Lieferung von IT-Sicherheitsprodukten des Herstellers Trend Micro sowie zugehörige Dienstleistungen und Schulungen.

Der Vertrag hat ein Gesamtvolumen von 216 Millionen Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und beinhaltet eine Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre. Bechtle ist sowohl im MDAX als auch im TecDAX gelistet.

Trend Micro ist laut Mitteilung ein langjähriger Partner von Bechtle. Neben der Bereitstellung von Sicherheitslösungen für Endgeräte, Server, Netzwerke und E-Mail-Systeme wird Bechtle auch Dienstleistungen zur Implementierung, Managed Services für den laufenden Betrieb sowie deutschsprachigen Support anbieten.

Mein Tipp: Bei der Prognose für das laufende Geschäftsjahr dürfte Bechtle den Vertrag mit dem Bundesministeriums des Innern und für Heimat nicht auf der Rechnung gehabt haben. Auch der Markt hatte damit spekuliert, dass Secunet Security den Vertag wohl eher an Land zieht.

Jetzt hat allerdings Bechtle den Vertag in der Tasche und das sorgt für mehr Planungssicherheit im Konzern. Aus diesem Grund könnte die Prognose für das laufende Jahr mit den Zahlen für das erste Quartal konkretisiert werden und damit auch deutlich besser aussehen.

Zudem steigt Betchle auch in das Geschäft mit Quantencomputern ein. Seit dem 1. April 2025 erweitert Bechtle sein Produktportfolio um Quantencomputer des Herstellers SaxonQ. Durch diese Vertriebspartnerschaft erhalten Unternehmen frühzeitig Zugang zu einer potenziell wegweisenden Zukunftstechnologie.

Die Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Schritt, um europäisches Quantencomputing für industrielle Anwendungen nutzbar zu machen. Der SaxonQ-Quantencomputer zeichnet sich dabei besonders durch seinen mobilen Einsatz und den Betrieb bei Raumtemperatur aus, was ihn für eine breite Anwendungspalette prädestiniert.

Springt der Kurs über die Marke von 35 Euro, dann überwindet er auch gleichzeitig die 50-Tage-Linie. Damit hellt sich das Chartbild deutlich auf und die Aktie dürfte Minimum die 40 Euro in Angriff nehmen. Daher sollten Anleger jetzt eine kleine Position eingehen und die oberhalb von 35 Euro ausbauen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





