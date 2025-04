ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss Dax schwächelt vor Trump-Zollbekanntgabe Vor der erwarteten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zurückgezogen. Der Dax verringerte im späten Handel seine zuvor deutlichen Verluste im Zuge einer moderaten Erholung an der …