DAX im Sinkflug, US-Indizes im Aufwind: Divergierende Markttrends heute!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen und amerikanischen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX verzeichnet einen Rückgang von 0,72% und steht aktuell bei 22.338,22 Punkten. Ähnlich negativ präsentieren sich der MDAX und der SDAX, die um 0,63% bzw. 0,67% gefallen sind und bei 27.466,67 Punkten bzw. 15.283,86 Punkten notieren. Auch der TecDAX schließt sich diesem Abwärtstrend an und verliert 0,63%, womit er bei 3.609,51 Punkten steht. Im Gegensatz dazu zeigen die amerikanischen Indizes eine positive Tendenz. Der Dow Jones konnte um 0,14% zulegen und erreicht 41.998,90 Punkte. Der S&P 500 verzeichnet ebenfalls einen leichten Anstieg von 0,15% und steht bei 5.636,11 Punkten. Diese divergierenden Entwicklungen spiegeln unterschiedliche Marktstimmungen auf beiden Seiten des Atlantiks wider, wobei die US-Märkte derzeit eine etwas optimistischere Haltung einnehmen als ihre deutschen Pendants.Zalando führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 3.48% an, gefolgt von Airbus mit 3.24% und Heidelberg Materials, das um 2.30% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete die DHL Group einen Rückgang von 1.58%, während Rheinmetall mit -3.73% und Bayer mit -4.26% die größten Verluste im DAX hinnehmen mussten.Im MDAX sticht Nordex mit einem Anstieg von 3.47% hervor, gefolgt von Bechtle mit 1.92% und HelloFresh, das um 1.86% zulegte.Die Flopwerte im MDAX werden von Aroundtown mit -3.33% angeführt, gefolgt von Wacker Chemie mit -3.91% und Carl Zeiss Meditec, das um 5.36% fiel.CANCOM SE führt die SDAX-Werte mit einem Anstieg von 3.40% an, gefolgt von Wuestenrot & Wuerttembergische mit 3.16% und HYPOPORT, das um 2.02% zulegte.Die größten Verluste im SDAX verzeichnete Kloeckner mit -4.94%, gefolgt von Energiekontor mit -6.06% und NORMA Group, die um 7.73% fiel.Im TecDAX sind Nordex und CANCOM SE mit 3.47% bzw.3.40% die Spitzenreiter, während Bechtle um 1.92% zulegte.Elmos Semiconductor fiel um 1.85%, Evotec um 2.94% und Carl Zeiss Meditec verzeichnete ebenfalls einen Rückgang von 5.36%.Im Dow Jones sticht die Goldman Sachs Group mit einem Anstieg von 2.47% hervor, gefolgt von Johnson & Johnson mit 1.62% und American Express, das um 1.36% zulegte.Die Flopwerte im Dow Jones umfassen Travelers Companies mit -0.43%, Verizon Communications mit -0.66% und Chevron Corporation, das um 0.79% fiel.Im S&P 500 führt Moderna mit einem Anstieg von 4.86%, gefolgt von Caesars Entertainment mit 4.47% und Leidos Holdings, das um 3.99% zulegte.Die größten Verluste im S&P 500 verzeichneten Deere mit -1.24%, Marketaxess Holding mit -1.25% und Progressive, das um 1.37% fiel.