ATX verliert vor US-Zoll-Entscheid

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel mit schwächerer Tendenz beendet. Der heimische Leitindex ATX gab um 0,67 Prozent auf 4.126,97 Einheiten ab, nachdem er am Vortag noch starke 1,93 Prozent gewonnen hat. Auch mit den europäischen Leitbörsen ging es nach dem Vortageserholungsschub nun in den Minusbereich.

Am heimischen Aktienmarkt lag zur Wochenmitte eine sehr dünne Meldungslage auf Unternehmensebene vor. International steht weiterhin die US-Zollpolitik im Fokus. US-Präsident Donald Trump will heute Abend die Details seiner angekündigten weitreichenden Strafzölle bekanntgeben. An den Finanzmärkten herrscht Unsicherheit vor, denn Trump hat angekündigt, neben den Autozöllen weitere Importabgaben bekannt zu geben, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.