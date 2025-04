nahtlose Integration der Online-Rezeption by Docmedico dank des medatixx HealthHubs

München (ots) - Das Digital Health Tech Unternehmen Docmedico arbeitet ab sofort

mit dem Praxissoftwareanbieter medatixx zusammen. Die Integration erfolgt über

eine universelle, herstellerunabhängige Schnittstelle für den sicheren

Datenaustausch zwischen Softwarelösungen im Gesundheitswesen. Diese wird mit dem

medatixx HealthHub zur Verfügung gestellt.



Durch die Anbindung kann Docmedico nahtlos in die Praxissoftwarelösungen von

medatixx integriert werden. Für Anwenderinnen und Anwender bedeutet das: beide

Systeme, die Praxissoftware von medatixx und die Online-Rezeption by Docmedico,

lassen sich parallel und nahtlos nutzen. Alle in der Online-Rezeption erfassten

Informationen werden automatisch in die Praxissoftware von medatixx übertragen,

ganz ohne manuelle Doppelerfassung. Anwenderinnen und Anwender profitieren von

einem sicheren und stabilen Datenaustausch. Die technische Umsetzung erfolgt

über einen einmaligen Freischaltungsprozess direkt innerhalb der

medatixx-Praxissoftware. Damit ist eine schnelle und unkomplizierte

Inbetriebnahme der Schnittstelle gewährleistet.





"Dank der Anbindung an den medatixx HealthHub können Ärztinnen und Ärzte unsere

Lösung direkt aus ihrer gewohnten Praxissoftware heraus nutzen - ohne Umwege,

ohne zusätzliche Systeme. Das spart Zeit und sorgt für einen reibungslosen

Arbeitsablauf", erklärt Alexander Herzog, Gründer von Docmedico.



Die Kooperation stärkt die digitale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen und

zeigt, wie moderne Schnittstellen zukunftsfähige Versorgungskonzepte

unterstützen können.



Über Docmedico



Docmedico entwickelt digitale Lösungen für das Gesundheitswesen mit dem Ziel,

Praxisabläufe effizienter, transparenter und patientenfreundlicher zu gestalten.

Das Unternehmen steht für einfache Integration, praxisnahe Anwendungen und

höchste Standards in Datenschutz und IT-Sicherheit. Zum Leistungsportfolio

gehören die Online-Rezeption und ein KI-Telefonassistent. Die Online-Rezeption

digitalisiert die gesamte Praxiskommunikation - darunter Anfragen zu

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU), Überweisungen, Rezeptanforderungen oder

das Terminmanagement.Mit dieser Kombination bietet Docmedico eine

All-in-One-Lösung für die digitale Patientenkommunikation, vollständig aus einer

Hand. Im Mittelpunkt steht die Entlastung medizinischer Fachkräfte, durch smarte

Technologien, die sich reibungslos in bestehende Praxisstrukturen einfügen und

den Alltag spürbar erleichtern.



medatixx HealthHub



medatixx ist ein Anbieter von Praxissoftware und IT-Dienstleistungen für Arzt-

und Psychotherapiepraxen. Über 30 Prozent aller niedergelassenen Humanmediziner

Deutschlands arbeiten mit einer Praxis- oder Ambulanzsoftware von medatixx. In

diesem Segment zählt medatixx zu den führenden Anbietern. Der medatixx HealthHub

steht hierbei für eine vernetzte Zukunft im Gesundheitswesen: ein digitales

Ökosystem rund um ausgewählte Praxissoftwarelösungen von medatixx. Dank moderner

FHIR-Standards können Praxen und Gesundheitsdienstleister ihre Systemlandschaft

flexibel vernetzen und individuell erweitern, sicher, standardisiert und

nachhaltig. Mit dem HealthHub bietet das Unternehmen eine zukunftsorientierte

Plattform, die Drittanbieter-Lösungen wie Docmedico sicher und einfach

integriert.



http://www.docmedico.de



Pressekontakt:



Lola Knoll

Telefon: 089 / 2620 199 85

E-Mail: mailto:l.knoll@docmedico.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179204/6004667

OTS: Docmedico