Tesla-Kurs kriegt Kurve - Bericht: Musk quittiert bei Trump

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine beachtliche Kehrtwende hat am Mittwoch der Kurs der Tesla-Aktien vollzogen. Überraschend schwache Produktions- und Lieferzahlen des E-Autoherstellers zum Jahresauftakt hatten die Papiere zu Handelsbeginn um mehr als sechs Prozent absacken lassen. Im Verlauf des Handels drehten sie jedoch ins Plus und bauten die Gewinne bis auf 6 Prozent aus. Auslöser dieses Anstiegs waren Medienberichte, wonach Chef Elon Musk seinen Beraterposten bei der Regierung der vereinigten Staaten aufgibt.

Seit dem Rekordhoch der Tesla-Aktien Mitte Dezember bei knapp 490 US-Dollar hatte sich der Kurs bis Mitte März mehr als halbiert. Marktbeobachter hatten die vorausgegangene Rally, ausgelöst vom Wahlsieg Donald Trumps, für fundamental nicht gerechtfertigt erachtet. Moniert wurde auch, dass sich Musk wegen seines starken Engagements als Trumps Berater nicht mehr ausreichend für sein Unternehmen eingesetzt habe. Hinzu kamen Protestaktionen und Boykottaufrufe wegen der politischen Haltung von Musk, die auf potenzielle Käufer von Tesla-Fahrzeugen abschreckend gewirkt haben könnte.

Dass es zuletzt bei Tesla nicht rund lief, bestätigte am Mittwoch Analyst Edison Yu von der Deutschen Bank. So liege die Zahl der im ersten Quartal ausgelieferten Fahrzeuge unter seiner Schätzung und noch deutlicher unter der Konsensprognose am Markt. Im Vergleich zum Schlussquartal 2024 seien die Auslieferungen um fast ein Drittel eingebrochen. Mit einem schwachen Abschneiden des Autobauers in Europa habe er gerechnet, so Yu, nun aber scheine es auch auf dem Heimatmarkt für Tesla schlechter gelaufen zu sein als angenommen./bek/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,00 % und einem Kurs von 261,3 auf Tradegate (02. April 2025, 19:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -6,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,58 %. Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 840,80 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 135,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 440,00USD was eine Bandbreite von -48,10 %/+69,17 % bedeutet.