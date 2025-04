„TVB Bester Schauspieler" Moses Chan gab live einen Daumen hoch! AION V offiziell in Hongkong eingeführt

Der AION V ist als „neuer, robuster und intelligenter SUV" positioniert und richtet sich an Familien, die auf der Suche nach intelligenter Technologie, großer Reichweite, geräumigem Komfort und ausgezeichneter Sicherheit sind. Es bietet den Verbrauchern in Hongkong ein doppeltes Angebot: modernste intelligente Technologie gepaart mit erstklassigen Mobilitätserlebnissen.

HONG KONG, 2. April 2025 /PRNewswire/ -- Am 31. März wurde GACs globales strategisches Modell, der AION V, offiziell in Hongkong vorgestellt. Das neue Auto ist in zwei Versionen erhältlich: Premium und Luxury, mit offiziellen Richtpreisen von HKD 218.000 und HKD 238.000 . Kunden, die im Voraus bestellen, können von Frühbucherpreisen profitieren: 208.000 HKD für die Premium-Version und 228.000 HKD für die Luxus-Version.

Der AION V definiert den Komfort in der Kabine neu: Die Vordersitze lassen sich mit einem Tastendruck in gepolsterte Luxusbetten in voller Länge verwandeln. Das Platzangebot im Fond des Flaggschiffs kann sich mit dem von High-End-SUVs messen. Ausgestattet mit einem digitalen 8,88-Zoll-Kombiinstrument und einem 14,6-Zoll-Touchscreen in der Mitte, bietet das Fahrzeug eine übersichtliche Smart Driving-Schnittstelle. Darüber hinaus erreicht die 400V+3C Ultra-Schnellladetechnologie eine Aufladung von 30-80% in nur 16 Minuten und sorgt so für kosteneffiziente und stressfreie Fahrten.

Auf der Einführungsveranstaltung teilte der Schauspieler Moses Chan seine Eindrücke von der Testfahrt mit und erklärte: „Der AION V übertrifft millionenschwere Familienautos an Funktionalität und ist damit die ultimative Wahl für Hongkonger Haushalte."

Wang Shunsheng, Vizepräsident von GAC INTERNATIONAL, betonte: „Der AION V verkörpert die technologische Meisterschaft von GAC und steht als globaler Maßstab im Rahmen unserer ‚One GAC 2.0'-Strategie für ‚Spitzenqualität und bahnbrechende Technologie'."

Durch die Kombination von klassenführenden Spezifikationen mit einem aggressiven Preis bietet der AION V den Verbrauchern in Hongkong einen unvergleichlichen Mehrwert und ist bereit, die Standards für intelligente Mobilitätserfahrungen neu zu definieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2656644/image.jpg

