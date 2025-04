Tesla - Aktie im Rampenlicht - 02.04.2025

Mit einer Performance von +4,99 % konnte die Tesla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Tesla in den letzten drei Monaten Verluste von -39,65 % verkraften.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,69 % geändert.

Harry Dent Jr. (71) warnt: Der in den USA als notorische Wirtschaftspessimist bekannte Börsenanalyst hegt allzu düstere Prognosen: Nichts Geringeres als der größte Crash aller Zeiten steht vor unserer Tür!

Eine beachtliche Kehrtwende hat am Mittwoch der Kurs der Tesla-Aktien vollzogen. Überraschend schwache Produktions- und Lieferzahlen des E-Autoherstellers zum Jahresauftakt hatten die Papiere zu Handelsbeginn um mehr als sechs Prozent absacken …

Frankfurt / New York 02.04.2025 - Die Technologiewerte tendierten im deutschen Handel überwiegend schwächer. Der TecDAX schloss leichter. An der Wall Street kann sich die NASDAQ erholen. Tesla zieht an. Marktteilnehmer warten auf Trump-Zölle. Der …