KuCoin erhält UNWWO "2025 Corporate Social Responsibility Award"

Victoria, Seychellen (ots/PRNewswire) - Am 21. März 2025 hielt dieWeltfrauenorganisation der Vereinten Nationen (United Nations World WomenOrganization, UNWWO) erfolgreich die offizielle Parallelsitzung der 69.Kommission der Vereinten Nationen für die Rechtsstellung der Frau (69th UnitedNations Commission on the Status of Women, CSW69) und den Global WomenLeadership Summit im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York ab-parallel zu den Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum der Erklärung vonPeking.Der Gipfel brachte über hundert weibliche Führungspersönlichkeiten aus allerWelt aus den Bereichen Vereinte Nationen, Gemeinwohl, Wirtschaft, Politik undWissenschaft zusammen. Die Vertreterinnen diskutierten eingehend über zentraleThemen wie weibliche Führungsqualitäten, globalen Einfluss und nachhaltigeEntwicklung. Während der Veranstaltung wurden führende Persönlichkeiten undOrganisationen, die einen herausragenden Beitrag zur Förderung der Rolle derFrau geleistet haben, ausgezeichnet. Unter anderem erhielt die weltweit führendedigitale Wirtschaftsplattform KuCoin den "2025 Corporate Social ResponsibilityAward" der UNWWO, eine Auszeichnung für soziale Verantwortung von Unternehmen(Corporate Social Responsibility, CSR). Als Vertreterin von KuCoin nahm SylvieDong, CSR Director und Global Human Resources Director, an dem Forum teil undberichtete über die wertvollen Erfahrungen und die unerschütterlicheEntschlossenheit des Unternehmens auf dem Gebiet der sozialen Verantwortung vonUnternehmen.Die drei CSR-Innovationsprojekte von KuCoin konzentrieren sich auf Frauen undKinderCSR war schon immer ein klarer und hochgeschätzter Kerngedanke in derEntwicklung von KuCoin. 2024 wird das Unternehmen seine Investitionen inCSR-Initiativen weiter erhöhen.Auf dem Forum gab Sylvie Dong eine detaillierte Einführung in eine Reihe vonCSR-Projekten, die KuCoin 2024 durchgeführt hat. In Zusammenarbeit mitinternationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der American MedicalWomen's Association (AMWA), der Smile Simon Green Building Foundation, derGlobal CSR Foundation und dem Office of the First Lady of the Bahamas starteteKuCoin drei Projekte: "Light Up Africa", "Menstrual Equality" und "ClimateChange Buckets". Diese Projekte betrafen mehrere Regionen, darunter die Bahamas,Surinam und Nigeria, und kamen fast 50.000 Frauen und Kindern zugute."Light Up Africa" - Solarlampen für Kinder: Dieses Projekt zielt darauf ab,Schulkindern in ländlichen Gebieten Afrikas Solarlampen zur Verfügung zustellen, damit sie auch nach Einbruch der Dunkelheit weiter lernen und Licht inihre Zukunft bringen können. Im Februar 2024 wurde die erste Lieferung von 2.500