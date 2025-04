Ostium startet ein wettbewerbsfähiges Punkteprogramm für Handelsaktivitäten und Liquiditätsbereitstellung

GEORGE TOWN, Cayman Islands, 2. April 2025 /PRNewswire/ -- Ostium, die bahnbrechende Hebelhandelsplattform für Real World Assets, kündigte heute den Start ihres Ostium Points Program an, ein wettbewerbsorientiertes System, das die Benutzeraktivität und das Engagement auf der gesamten Plattform verfolgt und dazu dient, Anreize für den Handel, Empfehlungen und die Bereitstellung von Liquidität im gesamten Ökosystem zu schaffen. Heute ermöglicht die Plattform den Nutzern, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Währungen zu kaufen oder zu verkaufen.

Das Programm startet offiziell am Montag, dem 31. März 2025, mit einer anfänglichen Punkteverteilung von 10 Millionen Punkten, die rückwirkend an frühe Anwender vergeben werden, die vor dem Programmstart auf der Plattform aktiv waren. Rückwirkende Punkte betonen die Anerkennung von Benutzern in den Phasen des öffentlichen Mainnet und privaten Mainnet, Testnet und Pre-Testnet von Ostium. Besuchen Sie ostium.app/points, um Ihre Punktevergabe zu überprüfen.