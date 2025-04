Sheikha Al Nowais betont die Führungsrolle des Privatsektors auf dem IHIF 2025 in Berlin

Berlin (ots/PRNewswire) - UNWTO-Generalsekretärskandidat betont Ausführung,

Partnerschaft und regionale Investitionen



In ihrer Rede auf dem renommierten International Hospitality Investment Forum

(IHIF) in Berlin unterstrich Sheikha Al Nowais, Kandidatin für das Amt des

Generalsekretärs der UN World Tourism Organization (UNWTO), die entscheidende

Rolle der Führungsrolle des privaten Sektors bei der Gestaltung der Zukunft des

globalen Tourismus.



In einer Reihe von hochrangigen Treffen mit CEOs, institutionellen Anlegern und

hochrangigen Beamten stellte Frau Al Nowais fest, dass es eine überwältigende

Übereinstimmung bei einer zentralen Idee gibt: Die Tourismusbranche braucht

Führungspersönlichkeiten, die über praktische Erfahrungen und die nötige

Flexibilität verfügen, um die zunehmend komplexe Dynamik des globalen Marktes zu

bewältigen.





"Das Feedback, das ich erhielt - vor allem von langjährigen Befürwortern der

öffentlich-privaten Zusammenarbeit - war eindeutig", so Al Nowais. "Mehr denn je

braucht der Tourismus eine Führung, die sowohl Visionen hat als auch umsetzt.

Der Sektor kann es sich nicht leisten, sich allein auf die Bürokratie zu

verlassen - wir müssen die Politik mit praktischen, kommerziellen Erkenntnissen

durchdringen".



Frau Al Nowais, die zwei Jahrzehnte im privaten Sektor verbracht hat, um

nachhaltige Tourismusprojekte im gesamten Nahen Osten und darüber hinaus

aufzubauen, betonte die Bedeutung von Rahmenbedingungen, die sowohl innovativ

als auch fundiert sind. Sie rief zu erweiterten Investitionspartnerschaften in

wachstumsstarken Regionen wie MENA auf, in denen der Tourismus sowohl einen

strategischen wirtschaftlichen Hebel als auch ein Instrument für die globale

Zusammenarbeit darstellt.



Die IHIF-Plattform, die Hunderte von weltweit führenden Persönlichkeiten des

Gastgewerbes zusammenbrachte, bot einen zeitgemäßen Rahmen für Al Nowais'

Kandidatur, die sich für Regeneration, digitale Modernisierung und integrative

Governance als Säulen der nächsten Phase der Tourismusentwicklung einsetzt.



"Das IHIF war eine ermutigende Erinnerung daran, dass wir diese Reise nicht

allein antreten", fügte sie hinzu. "Was ich in Berlin gesehen habe, war der

gemeinsame Wille, die Zukunft des Tourismus mitzugestalten - eine Zukunft, die

auf Widerstandsfähigkeit, Chancen und Partnerschaft aufbaut".



Über Sheikh Al Nowais



Sheikha Al Nowais ist die einzige Kandidatin im aktuellen Rennen um das Amt des

UNWTO-Generalsekretärs, die über fundierte Erfahrungen im Privatsektor und eine

Erfolgsbilanz in den Bereichen Nachhaltigkeit, Krisenresistenz und integratives

Wachstum verfügt. Ihre Kampagne basiert auf einer reformorientierten Plattform

und zielt darauf ab, die Tourismuspolitik durch Gerechtigkeit, Innovation und

Aktion neu zu gestalten.



