FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Chemieindustrie verlangt von der EU einen "kühlen Kopf" bei der Reaktion auf die weitreichenden neuen Zölle der USA. "Die USA sind und bleiben ein zentraler Handelspartner für Deutschland", sagte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes VCI, Wolfgang Große Entrup, einer Mitteilung zufolge. "Eine Eskalationsspirale würde den Schaden nur vergrößern. Unser Land darf nicht zum Spielball eines ausufernden Handelskrieges werden." Die EU müsse in ihrer Reaktion "flexibel und im engen Dialog mit Washington bleiben."

US-Präsident Donald Trump führt neue pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf die meisten Importe in die Vereinigten Staaten ein. Für viele Länder sollen je nach Handelsdefizit höhere Strafabgaben greifen, wie der Republikaner im Rosengarten des Weißen Hauses ankündigte. Auf Einfuhren aus der Europäischen Union in die Vereinigten Staaten sollen nach Angaben von Trump neue Zölle in Höhe von 20 Prozent greifen. "Sie zocken uns ab. Es ist so traurig, das zu sehen. Es ist so erbärmlich."/kf/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Textron Aktie Die Textron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 72,48 auf NYSE (02. April 2025, 23:05 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Textron Aktie um -3,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,49 %. Die Marktkapitalisierung von Textron bezifferte sich zuletzt auf 12,13 Mrd.. Textron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1200 %.