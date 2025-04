HYTN erhält GMP-Zertifikate für die USA, Bermuda und Israel

Vancouver, British Columbia - 2. April 2025 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein führender Hersteller von Cannabis in pharmazeutischer Qualität, freut sich bekannt zu geben, dass es digitale Good Manufacturing Practices (GMP)-Zertifikate (die „Zertifikate“) von Health Canada erhalten hat, die die GMP-Konformität seiner Produktionsstätte in Kelowna bestätigen. Diese Zertifikate, die unter der „Drug Establishment Licence“ („DEL“, Lizenz für Arzneimittelbetriebe) von HYTN ausgestellt wurden, bestätigen ausdrücklich den GMP-Status des Unternehmens für die Vereinigten Staaten, Bermuda und Israel.

Die von HYTN im Februar beantragten Zertifikate sind wichtig für die Zulassung von Arzneimitteln in Ländern, in denen sie anerkannt werden. Sie bieten auch in Regionen mit begrenztem Rechtsrahmen die Gewähr, dass die Produktionsprozesse von HYTN den GMP-Standards entsprechen. Insbesondere ermöglicht die DEL dem Unternehmen, unsterile Arzneimittel, die Cannabis und Psilocybin enthalten, herzustellen, zu verpacken und zu etikettieren. Damit positioniert sich HYTN an der Spitze der internationalen Märkte, die ihr pharmazeutisches Angebot erweitern wollen.

„Durch den Nachweis der GMP-Konformität in Märkten, die dies erfordern, ist HYTN gut positioniert, um neue Arzneimittelzulassungen zu unterstützen, klinische Studien zu erleichtern und die Auftragsherstellung sowohl für Arzneimittel auf Cannabis- als auch auf Psilocybinbasis anzubieten“, sagte Jason Broome, COO von HYTN. „Unser fortgesetztes Engagement für die GMP-Fertigung stärkt unsere Fähigkeit, globale Chancen zu bewerten und gleichzeitig den Wert für Partner und Interessengruppen zu steigern.“

Während HYTN bereits in kommerziellen Projekten in Kanada, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Australien tätig ist, prüft das Unternehmen auch die Expansionen in weitere Märkte. Die Sicherung von GMP-Zertifikaten für die USA, Bermuda und Israel unterstreicht den Fortschritt von HYTN bei der Entwicklung von GMP-Medikamenten und bestätigt seine Führungsrolle in Bezug auf hochwertige, konforme Herstellungspraktiken, um das internationale Wachstum zu stärken.