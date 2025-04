Pressestimme 'Stuttgarter Zeitung' zu Kriminalitätsstatistik "Stuttgarter Zeitung" zu Kriminalitätsstatistik: "Unter den Tatverdächtigen hat vor allem die Zahl der Kinder und Jugendlichen zugenommen. Die Statistik verrät, was in Familien und in der Schule schief läuft. Kriminologen sprechen in diesem …