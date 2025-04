Trumps-Zollhammer schockt die Märkte: Dow-Futures fallen über 800 Punkte

US-Präsident Trump hat am Mittwochabend deutscher Zeit (22:00 Uhr) deutlich höhere und umfassendere Zölle angekündigt als erwartet. An den Märkten geht nun die Angst vor einem globalen Handelskrieg um. Futures auf den Dow Jones fielen um 828 Punkte, was einem Minus von 1,95 Prozent entspricht. Auch die Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq-100 verloren deutlich, und zwar um 2,68 Prozent bzw. 3,19 Prozent.

Trumps neues Zollpaket soll am 5. April in Kraft treten. Vorgesehen ist ein Basissatz von 10 Prozent auf Importe aus allen Ländern. Für Staaten mit höheren Handelsbarrieren gegenüber den USA sollen die Zölle deutlich höher ausfallen. Laut Weißem Haus könnte der kombinierte Satz für Länder wie China bis zu 54 Prozent betragen – deutlich mehr als viele Investoren erwartet hatten.