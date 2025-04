WDH/Deutsche Anleihen/Nach US-Zöllen Suche nach sicheren Häfen treibt Kurse an Die gestiegenen Konjunktursorgen infolge der Ankündigung breit gefächerter US-Zölle haben die Nachfrage nach als sicher geltenden Staatsanleihen von Industriestaaten angetrieben. So stieg in Deutschland der Kurs des richtungweisenden Terminkontrakts …