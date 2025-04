BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 US-Dollar belassen. Noch ein Kommentar zu den Zöllen, aber es sei dieser Tage eben schwer, sich zu beruhigen, schrieb Analyst Laurent Yoon am Donnerstag. Netflix könne Zölle, habe seit seiner Einführung in europäischen Märkten eine Digital Services Tax zahlen müssen. Die angeheizte Situation habe aber Fragen aufgeworfen, ob zusätzliche Abgaben Netflix von seinem Wachstumsweg in entscheidenden Märkten abbringen könnten. Höhere Abgaben würden aber zu höheren Preisen führen und damit die Verbraucher wohl mehr treffen als die Anbieter. Generell könne alleine die Stimmung Gegenwind für die Netflix-Aktie bedeuten. Er hält aber selbst bei einem deutlich gebremsten Neukundenzuwachs die Aktien für klar über 1000 Dollar wert./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 02:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 04:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 935,5USD auf Nasdaq (03. April 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Laurent Yoon

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1200

Kursziel alt: 1200

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m