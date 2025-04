Grenke verkauft Factoringgeschäft in die Schweiz - Mehr Neugeschäft Der Leasinganbieter Grenke hat für sein Factoringgeschäft einen Käufer gefunden. Die Teylor AG aus der Schweiz werde den Bereich schrittweise übernehmen, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mit. Der gesamte Prozess werde dann …