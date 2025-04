Kapitalertragssteuer fällt: Steuerfreies Anlegen für Ihre Altersvorsorge!

In den aktuellen Koalitionsverhandlungen in Deutschland gibt es eine bedeutende Neuigkeit: Die künftige Bundesregierung plant die Streichung der Kapitalertragssteuer, die bisher 25 Prozent auf Gewinne aus Kapitalanlagen betrug. Diese Entscheidung könnte für viele Anleger von großer Bedeutung sein, da sie das Anlegen in Aktien, Fonds und Anleihen steuerfrei machen würde. In Zeiten unsicherer Rentensysteme wird dies als ein wichtiger Schritt angesehen, um private Altersvorsorge zu fördern und der Altersarmut entgegenzuwirken. Durch die Abschaffung der Steuer könnten Aktiensparer schneller Vermögen aufbauen und von höheren Netto-Renditen profitieren. Auch Unternehmen würden von dieser Maßnahme profitieren, da sie mehr Spielraum für Neuinvestitionen hätten, was langfristig Innovationen und wirtschaftliches Wachstum ankurbeln könnte.

Parallel dazu ist die Inflation in Deutschland im März auf 2,3 Prozent gesunken, was unter den Erwartungen der Ökonomen lag. Besonders erfreulich ist der Rückgang der Kerninflation auf etwa 2,5 Prozent, was auf sinkende Preise im Dienstleistungssektor zurückzuführen ist. Volkswirt Sebastian Becker von Deutsche Bank Research erwartet, dass die Inflationsrate in den kommenden Monaten in einem Korridor zwischen 2 und 2,5 Prozent bleibt, warnt jedoch vor möglichen Risiken durch neue protektionistische Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf die US-Zollpolitik unter Präsident Donald Trump. Die Einführung neuer Zölle könnte sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsdruck auf die Preise ausüben und somit die Inflation beeinflussen.

Die Gespräche über eine neue Regierungskoalition zwischen CDU, CSU und SPD sind im Gange, und der Bundestag hat kürzlich ein umfassendes Finanzpaket verabschiedet, das höhere Verteidigungsausgaben und einen Infrastrukturfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro vorsieht. Diese Maßnahmen sind Teil einer strategischen Neuausrichtung angesichts geopolitischer Veränderungen und internationaler Spannungen.

Insgesamt steht Deutschland vor einer wirtschaftspolitischen Herausforderung, da die sinkende Inflation sowohl Spielraum für wirtschaftliche Impulse schaffen könnte, als auch durch neue Belastungsfaktoren wie die US-Zölle überschattet werden könnte. Anleger zeigen sich zunehmend vorsichtig, was sich in einem Rückzug vom deutschen Aktienmarkt widerspiegelt. Der DAX hat in den letzten Wochen an Wert verloren und könnte in den kommenden Tagen weiter unter Druck geraten, während die Unsicherheiten sowohl auf globaler als auch auf nationaler Ebene zunehmen.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 21.861PKT auf Lang & Schwarz (03. April 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.