Tesla in der Krise: Musk, Politik und die Zukunft der Elektroautos

Elon Musk steht im Zentrum einer wachsenden politischen und wirtschaftlichen Kontroverse, die Tesla, den von ihm geführten Elektroautohersteller, stark belastet. Am 29. März wurde der "Tesla Takedown"-Tag ausgerufen, ein globaler Protest gegen Musks politische Rolle, insbesondere seine Position im neu geschaffenen "Department of Government Efficiency" (DOGE) unter Donald Trump. Diese Verbindung hat Tesla zunehmend zum Symbol politischer Spaltung gemacht, was auch die Loyalität der bisherigen Kunden gefährdet. Analysten warnen, dass Tesla nicht zu einem politischen Symbol werden sollte, da dies die Marke schädigen könnte.

Analysten zeigen sich besorgt über die sinkende Profitabilität und den Druck auf die Margen, während Musk selbst angibt, dass sein Engagement in der Politik erhebliche persönliche und finanzielle Kosten verursacht hat. Trotz dieser Herausforderungen bleibt er optimistisch, dass die Tesla-Aktie langfristig an Wert gewinnen wird. Analyst Gary Black sieht die Möglichkeit, dass die erwarteten Auslieferungen ausreichen könnten, um den Aktienkurs zu stabilisieren.

Die politische Polarisierung und Musks umstrittene Äußerungen haben bereits zu einem Rückgang des Marktanteils von Tesla in Europa geführt, insbesondere in Deutschland, wo der Anteil an batterieelektrischen Fahrzeugen dramatisch gefallen ist. Dies wird durch den zunehmenden Wettbewerb aus China und die Unsicherheiten in der Handelspolitik verstärkt, insbesondere durch die bereits eingeführten Zölle auf importierte Fahrzeuge.

Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für Tesla aufgrund der schwachen Auslieferungszahlen gesenkt, bleibt jedoch bei ihrer Kaufempfehlung. Analyst Edison Yu erwartet, dass die neuen Zölle Tesla treffen könnten, sieht jedoch den potenziellen Schaden als begrenzt an. Trotz der Turbulenzen bleibt Tesla eine volatile Wette, und Anleger müssen mit weiteren Schwankungen rechnen. Musks mögliche Rückkehr zu einer stärkeren Fokussierung auf Tesla könnte helfen, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, doch die Herausforderungen bleiben erheblich.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,33 % und einem Kurs von 282,8EUR auf Nasdaq (03. April 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.