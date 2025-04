Xiaomi unter Druck: Tödlicher Unfall mit Elektroauto lässt Aktien sinken! Xiaomi steht nach einem tödlichen Unfall mit einem seiner SU7-Elektroautos unter Druck. Der Vorfall ereignete sich am 29. März in der ostchinesischen Provinz Anhui, als das Fahrzeug im intelligenten Fahrmodus "Navigate on Autopilot" mit 116 km/h …