RWE im Umbruch: Norwegischer Staatsfonds investiert 1,4 Mrd. Euro! Norwegens Staatsfonds, Norges Bank Investment Management (NBIM), investiert 1,4 Milliarden Euro in den deutschen Energiekonzern RWE, indem er 49 Prozent an zwei Offshore-Windparks in der Nordsee erwirbt. Diese Projekte, das Nordseecluster mit einer …