Goldpreis auf Rekordhoch: Investoren flüchten in Krisenzeiten!

Der Goldpreis erlebt derzeit einen bemerkenswerten Aufschwung und hat kürzlich ein neues Allzeithoch von 3.148,88 US-Dollar pro Feinunze erreicht. Diese Rallye wird vor allem durch die Suche nach Sicherheit in unsicheren Zeiten angetrieben, da geopolitische Spannungen und die drohenden neuen US-Zölle die Märkte verunsichern. Investoren flüchten in das als krisensicher geltende Edelmetall, was zu einem Anstieg des Goldpreises um 0,2 Prozent auf 3.116,72 US-Dollar am Mittwochmorgen führte.

Die psychologisch wichtige Marke von 3.000 US-Dollar wurde bereits überschritten und könnte als neue Unterstützung fungieren. Technisch betrachtet befindet sich Gold in einem starken Aufwärtstrend, der durch die anhaltend lockere Geldpolitik in vielen Industrieländern und die Unsicherheiten im globalen Handel unterstützt wird. Analysten verweisen auf die Nervosität an den Märkten, die im Vorfeld der Zollankündigungen der USA zugenommen hat, und erwarten negative Auswirkungen auf den Welthandel.