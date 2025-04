Apple revolutioniert Gesundheit: Kommt der KI-Arzt 2026? Apple plant mit "AI Doctor" einen bedeutenden Vorstoß in den Gesundheitsmarkt, der als digitaler Gesundheitscoach fungieren soll. Laut Bloomberg arbeitet das Unternehmen an einer umfassenden Expansion in den Gesundheitssektor, die mit der Einführung …