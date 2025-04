Newron Pharmaceuticals: Rekordgewinne und vielversprechende Zukunftsperspektiven!

Im Jahr 2024 erzielte Newron einen Nettogewinn von 15,8 Millionen Euro, was einen bemerkenswerten Turnaround im Vergleich zu einem Nettoverlust von 16,2 Millionen Euro im Jahr 2023 darstellt. Die Gesamterträge stiegen auf 51,4 Millionen Euro, hauptsächlich bedingt durch Lizenzeinnahmen von 44,5 Millionen Euro aus einer Lizenzvereinbarung mit EA Pharma, die auch eine Abschlagszahlung von 44 Millionen Euro beinhaltete. Diese Vereinbarung ermöglicht Newron Einnahmen von bis zu 117 Millionen Euro und umfasst die Beteiligung an einer bevorstehenden Phase-III-Studie, die im zweiten Quartal 2025 beginnen soll.

Newron Pharmaceuticals S.p.A. hat am 1. April 2025 die Geschäftsergebnisse für das Jahr 2024 sowie einen Ausblick auf 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems spezialisiert hat, konnte im vergangenen Jahr bedeutende Fortschritte mit seinem Hauptwirkstoff Evenamide erzielen, der als Zusatztherapie bei behandlungsresistenter Schizophrenie eingesetzt wird.

Die klinischen Studien zu Evenamide haben signifikante Wirksamkeit und ein günstiges Sicherheitsprofil gezeigt, was die klinische Evidenz für den innovativen Wirkmechanismus des Medikaments stärkt. Newron plant, die Entwicklung von Evenamide in weiteren Märkten voranzutreiben und hat bereits eine Lizenzvereinbarung mit Myung In Pharm für Südkorea abgeschlossen.

Im Rahmen der Unternehmensstrategie wurden auch personelle Veränderungen im Verwaltungsrat vorgenommen. Margarita Chavez wurde als unabhängiges Mitglied und Vorsitzende des Business Development Committee ernannt, während Dr. Chris Martin als neuer Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen wurde.

Für 2025 strebt Newron an, die institutionelle Aktionärsbasis zu stärken und eine mögliche Registrierung der Aktien in den USA vorzubereiten. Die finanziellen Mittel, einschließlich der Erlöse aus den Lizenzvereinbarungen, sollen die geplanten Entwicklungsprogramme und den laufenden Betrieb bis weit in das Jahr 2026 finanzieren.

Insgesamt zeigt Newron mit seinen positiven Ergebnissen und strategischen Partnerschaften eine vielversprechende Entwicklung, die das Unternehmen in eine starke Position für zukünftiges Wachstum versetzt.

Die Newron Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 7,28EUR auf Lang & Schwarz (03. April 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.