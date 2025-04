Ölpreise steigen: Geopolitische Spannungen und Handelskonflikte im Fokus!

Am Montag haben die Ölpreise an den Märkten deutlich zugelegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete zuletzt 74,74 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,98 Dollar im Vergleich zum Freitag entspricht. Auch der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 2,21 Dollar auf 71,84 Dollar. Diese Preiserhöhungen sind vor dem Hintergrund gestiegener geopolitischer Spannungen zu betrachten, insbesondere im Persischen Golf, wo die iranischen Revolutionsgarden zwei Öltanker festgesetzt haben. Teheran begründete die Festsetzung mit dem Vorwurf des Treibstoffschmuggels, während die USA der iranischen Marine vorwerfen, den zivilen Schiffsverkehr in der strategisch wichtigen Straße von Hormus zu behindern.

Die Straße von Hormus ist eine der bedeutendsten Schifffahrtsrouten für den globalen Ölexport und hat in der Vergangenheit immer wieder für Spannungen gesorgt. Führende Marine-Kommandeure des Iran hatten bereits mehrfach damit gedroht, diese Route zu blockieren. Die aktuellen Entwicklungen sind Teil eines größeren Konflikts zwischen den USA und dem Iran, der sich in den letzten Tagen weiter verschärft hat. US-Präsident Donald Trump hat Teheran mit militärischen Maßnahmen gedroht, sollte es nicht zu einem neuen Atomdeal kommen. Trump hatte zuvor einen Brief an die iranische Führung geschickt, um die Atomgespräche wieder aufzunehmen, während Teheran direkte Verhandlungen weiterhin ablehnt, jedoch offen für Gespräche über Vermittler ist.

Zusätzlich zu den geopolitischen Spannungen bleibt die US-Zollpolitik ein zentrales Thema an den Finanzmärkten. Trump hat angekündigt, dass keine Nation von den geplanten Zöllen verschont bleiben wird, was zu Unsicherheiten auf den Märkten führt. Analysten sind sich uneinig, ob die angekündigten Zölle tatsächlich umgesetzt werden. In der Zwischenzeit haben die Rohölexporte der OPEC+ im März den höchsten Stand seit fünf Monaten erreicht, was ebenfalls Einfluss auf die Ölpreise hat. Ab April plant die OPEC+, eine bestehende Förderkürzung schrittweise zurückzufahren, was in den letzten Tagen zu Preisdruck geführt hat.

Insgesamt zeigen die Entwicklungen auf dem Ölmarkt, dass geopolitische Spannungen und Handelskonflikte weiterhin einen erheblichen Einfluss auf die Preisbildung haben.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 73,12USD auf Lang & Schwarz (03. April 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.