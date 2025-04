SFC Energy AG: Rekordwachstum und Kaufempfehlung – Jetzt investieren!

**Zusammenfassung der Forschungsanalyse zu SFC Energy AG**

Die First Berlin Equity Research GmbH hat am 1. April 2025 ein Update zur SFC Energy AG veröffentlicht, in dem die BUY-Empfehlung und das Kursziel von 31,00 Euro bekräftigt werden. Die endgültigen Kennzahlen für das Jahr 2024 zeigen ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 23 % auf 145 Millionen Euro sowie ein EBIT-Wachstum von 50 % im Vergleich zum Vorjahr, was zu einer EBIT-Marge von 9,5 % führt. Für 2025 wird ein Umsatzwachstum zwischen 11 % und 25 % sowie eine weitere Margenausweitung auf 10,9 % bis 11,4 % prognostiziert.

Der Auftragsbestand von SFC Energy hat mit 105 Millionen Euro einen Rekordwert erreicht, was einem Anstieg von 29 % im Jahresvergleich entspricht. Ein wesentlicher Treiber für das Umsatzwachstum ist die angespannte geopolitische Lage, die zu einem Anstieg der Verteidigungsausgaben geführt hat. Insbesondere die Nachfrage im Verteidigungssektor stieg um 60 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Aufhebung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben in Deutschland und die Erhöhung der Budgets in anderen europäischen Ländern dürften dieses Wachstum weiter unterstützen.