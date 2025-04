PUMA: Aktienrückkauf und Zollrisiken – So geht's weiter!

Am 2. April 2025 veröffentlichte die PUMA SE eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, in der der Abschluss ihres Aktienrückkaufprogramms bekannt gegeben wurde. Dieses Programm, das am 7. März 2024 gestartet wurde, umfasste den Rückkauf von insgesamt 2.816.714 Aktien, was etwa 1,88 % des Grundkapitals des Unternehmens entspricht. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie lag bei 35,50 EUR, was zu einem Gesamtvolumen von rund 100 Millionen EUR führte. Die Rückkäufe wurden über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durchgeführt.

Zusätzlich wurde eine 17. Zwischenmeldung zu den Rückkäufen veröffentlicht, die den Zeitraum vom 24. bis 31. März 2025 abdeckte. In diesem Zeitraum erwarb PUMA 115.010 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 23,50 EUR pro Aktie. Die detaillierten Transaktionsdaten sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar.