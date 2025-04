BMW boomt in den USA: Elektroautos im Aufwind – Northvolt vor dem Aus!

Der Autobauer BMW hat im ersten Quartal 2023 auf dem US-amerikanischen Markt ein Verkaufsplus verzeichnet. Insgesamt wurden 87.615 Fahrzeuge der Marke BMW ausgeliefert, was einem Anstieg von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg der Verkäufe vollelektrischer Fahrzeuge (BEV), die um 26,4 Prozent auf 13.538 Einheiten zulegten. Auch die Kleinwagenmarke Mini konnte mit einem Verkaufsplus von 9,5 Prozent auf 6.976 Autos überzeugen. Diese positiven Zahlen zeigen, dass BMW weiterhin auf dem amerikanischen Markt erfolgreich agiert und die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wächst.

Im Kontrast dazu steht die Nachricht über den insolventen Batteriehersteller Northvolt in Schweden, der mit massiven Arbeitsplatzverlusten konfrontiert ist. Trotz der Möglichkeit, den Betrieb im Rahmen der Insolvenz fortzuführen, werden nur etwa 1.700 der ursprünglich 4.500 Mitarbeiter in Schweden bleiben. Besonders betroffen ist das Stammwerk in Skellefteå, wo Medienberichten zufolge nur 1.200 der 3.000 Angestellten weiterhin beschäftigt sein werden. Diese Entwicklung stellt einen schweren Schlag für die Region dar, da Northvolt als eines der wichtigsten Industrieunternehmen galt.