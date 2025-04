Allianz SE: Aktienrückkäufe und Analysten heben Kursziele – Jetzt investieren!

Die Allianz SE hat im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 21. und 28. März 2025 insgesamt 338.480 eigene Aktien erworben. Diese Maßnahme wurde gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gegeben. Die Aktienkäufe wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie über mehrere multilaterale Handelssysteme abgewickelt. Die Transaktionen umfassten tägliche Käufe, wobei die Stückzahlen und Durchschnittskurse variieren. Am 21. März wurden beispielsweise 56.200 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 352,08 Euro erworben, während am 28. März 58.000 Aktien zu 356,07 Euro gekauft wurden.

Parallel zu diesen Entwicklungen hat die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für die Allianz-Aktien von 339 auf 393 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker hat seine Bewertungsmethoden für die Allianz-Papiere angepasst, was auf eine positive Marktentwicklung hinweist. Goldman Sachs sieht in der Allianz ein vielversprechendes Investment, was durch die Anhebung des Kursziels untermauert wird.