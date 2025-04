Grenke AG: Stimmrechtsänderungen, neue COO und starkes Neugeschäft!

Die grenke AG hat am 1. April 2025 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben gemäß § 40 Abs. 1 WpHG erfolgt ist. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens. Claudia Dr. Giani-Leber und Hendrik Dr. Leber haben jeweils am 31. März 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten, was zu einem neuen Gesamtstimmrechtsanteil von 2,89 % führt. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der ein Anteil von 4,58 % verzeichnet wurde. Die grenke AG hat insgesamt 46.495.573 Stimmrechte.

Am 2. April 2025 gab die grenke AG bekannt, dass Isabel Tufet Bayona zur neuen Chief Operating Officer (COO) ernannt wurde, mit Wirkung zum 1. September 2025. Sie tritt die Nachfolge von Isabel Rösler an, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Tufet Bayona bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Compliance, Transformation und Digitalisierung mit, zuletzt als Chief Transformation Officer bei der Santander Consumer Bank AG. Der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Rönnberg und der Vorstandsvorsitzende Dr. Sebastian Hirsch äußerten sich positiv über ihre Ernennung und betonten die Bedeutung ihrer Expertise für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.