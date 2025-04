Viromed Medical AG: Mega-Deal für Kaltplasma-Technologie in Asien!

ViroCAP ist ein mobiles Medizingerät, das kaltes atmosphärisches Plasma (KAP) zur Behandlung von Hauterkrankungen einsetzt. Es inaktiviert Viren, Bakterien und multiresistente Erreger, was es zu einer vielversprechenden Lösung für dermatologische Probleme macht. Die Zertifizierung von ViroCAP als Medizinprodukt wird für 2025 erwartet. PulmoPlas hingegen ist speziell für die Behandlung von ventilatorassoziierter Pneumonie (VAP) bei mechanisch beatmeten Patienten konzipiert. Erste Studienergebnisse zur Wirksamkeit von PulmoPlas wurden bereits veröffentlicht, und die detaillierten Ergebnisse einer laufenden klinischen Studie werden im Frühsommer 2025 erwartet.

Die Viromed Medical AG, ein innovatives Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Pinneberg, hat eine bedeutende Vertriebsvereinbarung mit der UMECO Group, einem führenden asiatischen Vertriebsunternehmen für Medizinprodukte, abgeschlossen. Diese Vereinbarung, die einen Gesamtwert von 152,5 Millionen Euro hat, betrifft die exklusiven Vermarktungsrechte für die Kaltplasma-Medizinprodukte ViroCAP und PulmoPlas in zehn asiatischen Ländern, darunter Korea, Japan, Thailand und Vietnam.

Die Vereinbarung sieht eine einmalige Lizenzgebühr von 5 Millionen US-Dollar bei Vertragsabschluss vor, gefolgt von Abnahmeverpflichtungen in Höhe von 32,5 Millionen Euro im Jahr 2026 und jeweils 60 Millionen Euro in den Jahren 2027 und 2028. Die Laufzeit des Vertrags beträgt fünf Jahre. Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, betont, dass die Partnerschaft mit UMECO eine strategische Möglichkeit darstellt, den asiatischen Markt für ihre innovativen Produkte zu erschließen. Mark Kim, Vorsitzender der UMECO Group, hebt hervor, dass ViroCAP und PulmoPlas das Portfolio seines Unternehmens optimal ergänzen und asiatischen Patienten Zugang zu diesen revolutionären Technologien bieten.

Die Kaltplasma-Technologie stellt eine neuartige, schmerzfreie Behandlungsmethode dar, die in nur 30 bis 90 Sekunden Viren und Bakterien in den Atemwegen abtötet. Dies könnte insbesondere bei der Bekämpfung von Antibiotika-resistenten Erregern wie MRSA von großer Bedeutung sein. Die Viromed Medical AG, die seit Oktober 2022 börsennotiert ist, verfolgt das Ziel, die Anwendung von KAP in der Medizin weiter auszubauen und signifikante Wachstumspotenziale zu realisieren. Die UMECO Group, gegründet 1988, hat sich auf den Import und Vertrieb von medizinischen und kosmetischen Geräten spezialisiert und bedient den asiatisch-pazifischen Markt.

Die Viromed Medical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 4,26EUR auf Tradegate (03. April 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.