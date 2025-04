Stimmrechtsveränderungen bei SUSS MicroTec: BlackRock & Norwegen im Fokus!

Am 31. März 2025 veröffentlichte die SUSS MicroTec SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung wurde durch die EQS Group übermittelt und gibt Einblick in die aktuellen Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens.

Die SUSS MicroTec SE, mit Sitz in Garching, Deutschland, meldete, dass der Vermögensverwalter BlackRock, Inc. am 26. März 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritt. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von BlackRock beträgt nun 2,88%, was einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 3,23% lag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beläuft sich auf 19.115.538. BlackRock hält 517.203 Stimmrechte direkt und 33.484 Stimmrechte über Wertpapierleihe, was insgesamt 2,88% ausmacht.