Nordex sichert sich Mega-Aufträge: Windkraft-Expansion in Skandinavien & Türkei!

Die Nordex SE, ein führender Hersteller von Windturbinen, hat kürzlich bedeutende Aufträge aus Skandinavien und der Türkei erhalten, die die Expansion des Unternehmens in diesen Märkten unterstreichen. Ende März erteilte das schwedische Unternehmen OX2 Nordex zwei Aufträge über insgesamt 70 Turbinen des Typs N175/6.X, die für zwei Windparks in Finnland vorgesehen sind. Diese Turbinen gehören zur neuesten Delta4000-Serie und zeichnen sich durch einen Rotordurchmesser von 175 Metern aus, der eine hohe Leistungsfähigkeit auch bei geringen Windgeschwindigkeiten gewährleisten soll. Die Gesamtkapazität der beiden Projekte beträgt 472 Megawatt, und die Lieferung sowie Errichtung der Turbinen sind für 2026 und 2027 geplant, während die Inbetriebnahme für 2027 und 2028 vorgesehen ist. Zudem umfasst der Auftrag einen Wartungsvertrag über 35 Jahre.

Diese Aufträge sind nicht nur ein Zeichen für das Vertrauen in die Technologie von Nordex, sondern auch ein Beleg für die zunehmende Nachfrage nach erneuerbaren Energien in Europa. José Luis Blanco, CEO der Nordex Group, äußerte sich erfreut über die Aufträge und betonte die Bedeutung der neuen Turbinen für die nachhaltige Energiezukunft Finnlands. Die Turbinen werden in Kaltklimavariante geliefert und sind mit einem fortschrittlichen Anti-Icing-System ausgestattet, das die Verfügbarkeit der Anlagen bei Vereisung erhöht.

Insgesamt zeigt Nordex mit diesen Aufträgen seine Fähigkeit, innovative Lösungen für verschiedene Marktbedürfnisse anzubieten und sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu behaupten. Das Unternehmen hat in seiner Geschichte bereits rund 57 Gigawatt Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und beschäftigt mehr als 10.400 Mitarbeiter weltweit. Diese jüngsten Entwicklungen könnten sich positiv auf die Marktposition von Nordex auswirken und das Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren fördern.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 14,46EUR auf Lang & Schwarz (03. April 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.