JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 202,33 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Analyst Edison Lee beschrieb am Donnerstag angesichts neuer US-Zölle mögliche Auswirkungen für Apple und die Zulieferkette. Die Aktien der Zulieferer hätten die Zölle gegen China bereits hart getroffen. Es sei schwer zu sagen, ob Apple wie 2018 von den Zöllen ausgenommen werde. Die Ankündigung von Ende Februar, 500 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, könnte aber dabei helfen. Gegenwärtig würden 15 Prozent der iPhones in Indien zusammengebaut, 85 Prozent in China, und etwa ein Drittel der weltweiten Verkäufe gingen in die USA. Lee betonte, dass er die Aktien aus der Zulieferkette von Apple generell favorisiert gegenüber Apple selbst./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 00:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 00:28 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 223,9EUR auf Nasdaq (03. April 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edison Lee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 202,33

Kursziel alt: 202,33

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m