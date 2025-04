RBC stuft SIEMENS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Übernahme von Dotmatics erscheine strategisch ebenso sinnvoll wie zuletzt der Kauf von Altair, schrieb Analyst Mark Fielding in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dotmatics sei aber nicht billig. Es bleibe bei der jüngst aufgeworfenen Frage, ob die Milliarden in Life-Science-Software kurzfristig in die Bewertung einflössen oder lediglich zu einem weiteren unterbewerteten Konzernteil würden./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 21:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 208,7EUR auf Lang & Schwarz (03. April 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.





