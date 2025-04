Tui-Aktien: Kaufempfehlung mit 10 Euro Ziel – Starke Marktposition im Tourismus!

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Aktien von Tui mit einer Kaufempfehlung ("Buy") und einem Kursziel von 10 Euro bewertet. Analystin Marie-Therese Grübner hebt hervor, dass Tui als führender Tourismuskonzern in Europa ein einzigartiges und breit gefächertes Geschäftsmodell aufweist. Die Nachfrage im Tourismussektor wächst schneller als die globale Wirtschaft, was Tui zugutekommt, da die Verbraucher zunehmend auf Preis-Leistungs-Verhältnisse achten. Dies begünstigt Tuis Angebot an Reisepaketen und Frühbuchungen.

Zusätzlich hat Tui die Verfügbarkeit von Werftkapazitäten für den Bau von zwei neuen Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises bestätigt. Die Werft Fincantieri S.p.A. hat Kapazitäten für die Auslieferung der Schiffe ab dem Geschäftsjahr 2031 zugesichert, wobei der Gesamtwert des Auftrags über 2 Milliarden Euro beträgt. Die Finanzierung wird voraussichtlich durch eine marktübliche Struktur erfolgen, bei der 80 % Fremdkapital und 20 % Eigenkapital eingesetzt werden. Tui plant, den Eigenkapitalanteil durch eine Erhöhung der Joint-Venture-Dividenden zu generieren.