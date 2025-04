Deutsche Post: Aktienrückkauf und erste Briefmarke aus Recyclingpapier!

Zusätzlich zu den Rückkäufen in diesem Zeitraum hat die Deutsche Post seit dem 7. März 2025 insgesamt 1.188.317 Aktien im Rahmen des Programms erworben. Diese Maßnahmen sind Teil der Strategie des Unternehmens, den Aktienwert zu stabilisieren und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

Die Deutsche Post AG hat am 31. März 2025 eine wichtige Mitteilung über ihr Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Im Zeitraum vom 24. bis 28. März 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 120.696 Aktien im Rahmen eines zusätzlichen Rückkaufprogramms. Die zurückgekauften Aktien wurden zu einem durchschnittlichen Preis von 40,76 Euro pro Aktie erworben, was einem Gesamtvolumen von etwa 4,92 Millionen Euro entspricht. Die detaillierte Aufstellung der einzelnen Transaktionen ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Parallel zu den Rückkaufaktivitäten hat die Deutsche Post auch einen umweltfreundlichen Schritt unternommen, indem sie ihre erste Briefmarke aus Recyclingpapier herausgebracht hat. Diese neue Briefmarke mit dem Motiv "Blumenbrief" wurde in Zusammenarbeit mit dem britischen Papierhersteller Tullis Russell entwickelt und verwendet 12,8 Tonnen Recyclingpapier. Die 95-Cent-Briefmarke zeigt drei Blumen und soll nicht nur den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens reduzieren, sondern auch Ressourcen wie Holz, Wasser und Strom einsparen.

Die Deutsche Post plant, in den kommenden Jahren vermehrt nassklebende Briefmarken aus Ökopapier anzubieten und strebt eine vollständige Umstellung auf Recyclingpapier für diese Produktlinie an. Die selbstklebenden Briefmarken werden vorerst weiterhin aus herkömmlichem Papier hergestellt, da die erforderlichen Produkteigenschaften bei Recyclingpapier nicht gewährleistet sind.

Mit diesen Initiativen positioniert sich die Deutsche Post als Vorreiter in der Branche, indem sie ökologische Nachhaltigkeit mit innovativen Produkten kombiniert. Das Unternehmen hebt hervor, dass es das erste Postunternehmen weltweit ist, das eine vollständige Umstellung seiner nassklebenden Marken auf Recyclingpapier plant. Dies könnte einen bedeutenden Schritt in Richtung umweltfreundlicherer Postdienstleistungen darstellen und das Unternehmen in der Öffentlichkeit positiv darstellen.

Insgesamt zeigt die Deutsche Post AG mit diesen Maßnahmen sowohl ein Engagement für die Rückführung von Kapital an die Aktionäre als auch für nachhaltige Praktiken, die den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens verringern.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 38,31EUR auf Lang & Schwarz (03. April 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.