Euro steigt leicht: Spannung vor Trumps Zollankündigungen!

Am Mittwoch verzeichnete der Euro vor den mit Spannung erwarteten Zollankündigungen aus den USA einen leichten Kursanstieg. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0823 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Vormittag noch unter der Marke von 1,08 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0803 Dollar fest, was einen Anstieg im Vergleich zum Dienstag darstellt, als der Kurs bei 1,0788 Dollar lag. Der Dollar kostete somit 0,9256 Euro.

Die Finanzmärkte sind angespannt in Erwartung der Ankündigung von Zöllen durch US-Präsident Donald Trump, die für den Abend in den USA angekündigt sind. Trump hatte in der Vergangenheit von wechselseitigen Zöllen gesprochen, jedoch bleibt unklar, wie genau die neuen Zölle auf importierte Waren gestaltet sein werden. Experten der Dekabank betonen, dass die Höhe und der Zeitpunkt der Zölle entscheidend sein werden und dass die begleitende Rhetorik der US-Regierung einen Hinweis auf mögliche Handelsabkommen geben könnte. Allerdings sind sie skeptisch, ob an diesem Tag klare Informationen bereitgestellt werden.