Siemens: Aktienrückkauf und milliardenschwere Übernahme – alle Details!

Siemens Aktiengesellschaft hat am 31. März 2025 eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Im Zeitraum vom 24. bis 30. März 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 193.945 eigene Aktien. Der Rückkauf erfolgt im Rahmen eines Programms, das am 12. Februar 2024 gestartet wurde. In den einzelnen Tagen des Berichtszeitraums wurden die folgenden Mengen zu den angegebenen gewichteten Durchschnittskursen im Xetra-Handel erworben: Am 24. März 32.386 Aktien zu 226,81 Euro, am 25. März 29.315 Aktien zu 227,05 Euro, am 26. März 65.604 Aktien zu 225,93 Euro und am 27. März 66.640 Aktien zu 222,54 Euro. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufs bis zum 30. März 2025 bereits 9.473.798 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen werden durch eine von Siemens beauftragte Bank ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse abgewickelt.

Zusätzlich hat Siemens am 2. April 2025 bekannt gegeben, dass der Aufsichtsrat dem Erwerb des US-Softwareunternehmens Dotmatics zugestimmt hat. Dotmatics ist auf Forschungs- und Entwicklungssoftware für die Life-Sciences-Branche spezialisiert und wird für 5,1 Milliarden US-Dollar übernommen. Der Abschluss der Transaktion wird für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2026 erwartet, unterliegt jedoch den üblichen Bedingungen.