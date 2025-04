LAIQON AG: Umsatzsprung und optimistische Prognose für 2025!

Die LAIQON AG hat am 31. März 2025 ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht, der eine signifikante Verbesserung der operativen Finanzkennzahlen und des Cashflows zeigt. Die Umsatzerlöse stiegen um 10 % auf 31,0 Millionen Euro, wobei insbesondere das Segment LAIQON Digital Wealth mit einem Anstieg von 77 % auf 3,92 Millionen Euro hervorsticht. Diese positive Entwicklung wird durch Meilensteinzahlungen aus der Kooperation mit Union Investment unterstützt.

Das EBITDA verbesserte sich erheblich auf -3,8 Millionen Euro, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Das Konzernperiodenergebnis reduzierte sich auf -7,6 Millionen Euro, was ebenfalls eine Verbesserung darstellt. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens stieg auf 60,1 %, was auf eine solide finanzielle Basis hinweist. Der Impairment-Test nach IFRS ergab einen Nutzungswert von 139 Millionen Euro, was etwa 54 % über der aktuellen Marktkapitalisierung von rund 90 Millionen Euro liegt.