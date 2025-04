Norma senkt Dividende und meldet drastischen Gewinnrückgang – was nun?

Der Automobilzulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma hat angekündigt, die Dividende für das Jahr 2024 auf 0,40 Euro je Aktie zu senken, nachdem sie im Vorjahr noch 0,45 Euro betrug. Diese Entscheidung wurde am Montag im Rahmen der Veröffentlichung der finalen Geschäftszahlen für 2024 bekannt gegeben. Der Nettogewinn des Unternehmens fiel auf 14,8 Millionen Euro, was einem Rückgang von fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Hauptursache für den Rückgang sind Abschreibungen bei einer Tochtergesellschaft in Indien. Bereinigt sank der Gewinn um knapp sieben Prozent auf 40,9 Millionen Euro.

Die Geschäftszahlen spiegeln die Herausforderungen wider, mit denen Norma konfrontiert ist, insbesondere in der Automobil- und Bauindustrie. Das Unternehmen hatte bereits im Februar vorläufige Zahlen veröffentlicht, die nun bestätigt wurden. Der Ausblick für 2025 bleibt unverändert, wobei Norma für das laufende Jahr keine signifikante Verbesserung der Nachfrage erwartet. Insbesondere das erste Halbjahr dürfte von einer zurückhaltenden Nachfrage geprägt sein, während eine Belebung erst in der zweiten Jahreshälfte erwartet wird. Für 2025 rechnet Norma mit einem Umsatz zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro, was in etwa dem Vorjahresniveau entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge wird auf etwa sechs bis acht Prozent geschätzt, im Vergleich zu acht Prozent im Vorjahr.