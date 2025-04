FlatexDEGIRO: Neuer Aufsichtsratsvorsitzender und Aktienrückkauf gestartet!

Müller äußerte seine Wertschätzung für das Vertrauen, das ihm von seinen Kollegen im Aufsichtsrat und dem Vorstand entgegengebracht wird. Er betonte, dass der Aufsichtsrat weiterhin den Vorstand bei der Umsetzung strategischer Maßnahmen unterstützen und den Auswahlprozess für neue Aufsichtsratsmitglieder vor der Hauptversammlung zügig abschließen werde. Korbmacher blickte auf eine erfolgreiche Amtszeit zurück und hob hervor, dass das Wachstum von flatexDEGIRO zu einem der führenden Online-Broker in Europa eng mit seiner Führung verbunden war. Er kündigte an, das Unternehmen auch weiterhin zu verfolgen, insbesondere nach der jüngsten Aufnahme in den MDAX.

Die flatexDEGIRO AG hat bekannt gegeben, dass Stefan Müller den Vorsitz des Aufsichtsrats von Martin Korbmacher übernommen hat. Korbmacher trat am 27. März 2025 von seinem Amt zurück, nachdem er seit 2014 als Vorsitzender tätig war. Müller, der von 2002 bis 2015 im Vorstand der flatexDEGIRO AG war und seit 2017 dem Aufsichtsrat angehört, wird den Vorsitz bis zur ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juni 2025 übernehmen. Oliver Behrens, CEO der flatexDEGIRO AG, dankte Müller für seine Bereitschaft, diese wichtige Rolle zu übernehmen, und betonte die fortgesetzte vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Zusätzlich zu den personellen Veränderungen im Aufsichtsrat gab die flatexDEGIRO AG auch Informationen zu ihrem Aktienrückkaufprogramm bekannt. Im Zeitraum vom 24. bis 28. März 2025 wurden insgesamt 138.072 Aktien zurückgekauft. Seit Beginn des Rückkaufprogramms im Oktober 2024 summiert sich die Anzahl der zurückgekauften Aktien auf 2.463.786. Die Transaktionen wurden über eine beauftragte Investmentbank abgewickelt.

Die flatexDEGIRO AG ist einer der am schnellsten wachsenden Online-Broker in Europa und bietet ihre Dienstleistungen in 16 Ländern an. Mit über 3 Millionen Kundenkonten verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von rund 70 Milliarden Euro und führt jährlich über 60 Millionen Wertpapiertransaktionen durch. Die Plattformen DEGIRO, flatex und ViTrade ermöglichen den Zugang zu zahlreichen Börsen weltweit. Die flatexDEGIRO Bank AG, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz, führt das Brokerage und das damit verbundene Bankgeschäft durch.

Insgesamt zeigt die flatexDEGIRO AG durch diese personellen und strategischen Maßnahmen, dass sie gut positioniert ist, um ihr Wachstum in einem sich wandelnden Marktumfeld fortzusetzen.

