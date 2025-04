Meta-Aktien unter Druck: Kursziel gesenkt und neue Herausforderungen!

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Meta, dem Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp, von 810 auf 725 US-Dollar gesenkt, während die Einstufung weiterhin auf "Buy" bleibt. Analyst Brent Thill führt diese Anpassung auf zunehmende Unsicherheiten im Technologiesektor zurück, insbesondere in Bezug auf Zölle und die Effizienzabteilung der US-Regierung (Doge). Diese Faktoren belasten die Investitionsentscheidungen und führen dazu, dass viele Anleger abwarten, um die Auswirkungen auf den Markt besser einschätzen zu können. Zudem zeigen sich erste Anzeichen einer konjunkturellen Abschwächung, die sich negativ auf Geschäftsabschlüsse im Tech-Bereich auswirken könnte.

Parallel dazu wird der Druck auf soziale Medien, insbesondere auf Meta, im Kampf gegen organisierte Schleuserkriminalität erhöht. Bei einem Gipfeltreffen zur Grenzsicherheit in London, an dem Innenminister aus über 40 Staaten und Vertreter von Internetkonzernen teilnahmen, betonte die geschäftsführende Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), dass gegen die Social-Media-Angebote von Schleuserbanden vorgegangen werden müsse. Faeser forderte die Plattformen auf, entsprechende Inhalte zu löschen, und kündigte an, dass es Konsequenzen geben werde, falls Meta und andere Unternehmen dieser Aufforderung nicht nachkommen.