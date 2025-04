Bundesliga führt neues Transferfenster ein: So bereiten sich die Clubs vor!

Die Fußball-Bundesliga wird in diesem Sommer ein zweites Transferfenster einführen, um den Vereinen die Möglichkeit zu geben, sich auf die bevorstehende Club-Weltmeisterschaft vorzubereiten. Dies wurde von der Deutschen Fußball Liga (DFL) bestätigt. Das Transferfenster wird vom 1. bis 10. Juni geöffnet sein, während das reguläre Sommertransferfenster vom 1. Juli bis 1. September läuft. In diesem Zeitraum können Vereine wie der FC Bayern München und Borussia Dortmund Neuzugänge registrieren, um sie für das Turnier, das vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA stattfindet, einsatzbereit zu machen. Diese Regelung orientiert sich an den Praktiken anderer großer Ligen wie der Premier League, Serie A und Primera División, die ebenfalls von der FIFA genehmigte Transferfenster nutzen.

Parallel dazu versucht Borussia Dortmund, den französischen Offensivspieler Rayan Cherki von Olympique Lyon zu verpflichten. Dies ist bereits der dritte Anlauf des BVB, den 21-Jährigen zu verpflichten, nachdem zwei vorherige Versuche gescheitert sind. Im letzten Sommer und im Winter wurden die Angebote als unzureichend angesehen, wobei Lyon-Besitzer John Textor die Verhandlungsführung der Dortmunder als respektlos kritisierte. Berichten zufolge soll es bereits eine mündliche Einigung zwischen Dortmund und Cherki gegeben haben. In der aktuellen Saison hat Cherki in der Ligue 1 in 23 Spielen sechs Tore erzielt und neun Vorlagen gegeben, während er in der Europa League zwei Tore und acht Vorlagen beisteuerte.

Die Situation ist für Dortmund besonders kritisch, da ein Verpassen der internationalen Plätze erhebliche finanzielle Einbußen zur Folge hätte. Die UEFA Champions League-Prämien belaufen sich in dieser Saison bereits auf über 100 Millionen Euro, und ein Mangel an internationalen Spielen könnte die Einnahmen aus Fernsehrechten und anderen Quellen in den kommenden Jahren stark beeinträchtigen. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, sowohl für die Kaderplanung der Vereine als auch für ihre finanziellen Perspektiven.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 2,988EUR auf Lang & Schwarz (03. April 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.