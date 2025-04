Johnson & Johnson: Rückschlag im Babypuder-Streit – Aktie fällt über 3%

Der US-Konzern Johnson & Johnson (J&J) hat vor einem Bundesgericht in Houston einen weiteren Rückschlag im Streit um angebliche Gesundheitsrisiken seiner Babypuder-Produkte erlitten. Der Pharma- und Konsumgüterhersteller scheiterte mit dem Vorschlag, den betroffenen Geschäftsbereich in Konkurs zu schicken, um einen Treuhandfonds für Vergleiche mit Klägern einzurichten. Der zuständige Richter wies diesen Vorschlag zurück, was bereits den dritten Versuch des Unternehmens in dieser Angelegenheit darstellt. J&J hat nun entschieden, auf einen möglichen Gang vor ein Berufungsgericht zu verzichten und sich stattdessen in einzelnen Verfahren den Vorwürfen zu stellen, die es weiterhin als unbegründet zurückweist.

Die negativen Nachrichten führten zu einem Rückgang der J&J-Aktie um über 3 Prozent im vorbörslichen Handel. Analyst Chris Schott von JPMorgan bezeichnete die Entscheidung als Rückschlag für das Unternehmen, das zuvor kurz davor schien, das Haftungsthema hinter sich zu lassen. Er wies jedoch darauf hin, dass die aktuelle Bewertung der Aktie bereits mögliche Verbindlichkeiten von rund 10 Milliarden US-Dollar für die Babypuder-Klage widerspiegle, was im Vergleich zur Marktkapitalisierung von fast 400 Milliarden Dollar relativ unbedeutend sei.