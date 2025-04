HelloFresh: Stimmrechtsanteil sinkt – Rückkaufprogramm gestartet!

Am 1. April 2025 veröffentlichte die HelloFresh SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Die Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten durch die juristische Person BIT Global Technology Opportunities SICAV-FIS, die am 26. März 2025 eine Schwelle von 3% überschritt. Der aktuelle Stimmrechtsanteil beträgt nun 2,87%, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung von 4,91% darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der HelloFresh SE beläuft sich auf 173.190.562.

Die Mitteilung enthält auch Details zu den Stimmrechtsbeständen, die auf die ISIN DE000A161408 verweisen. Hierbei hält BIT Global Technology Opportunities SICAV-FIS 4.974.953 Stimmrechte, was 2,87% der Gesamtstimmrechte entspricht. Es werden keine weiteren Instrumente oder Stimmrechte angegeben, die in dieser Mitteilung berücksichtigt werden.