K+S bleibt optimistisch: Kali-Abbau im Werra-Gebiet trotz Herausforderungen gesichert!

Der Kali-Abbau im Werra-Gebiet bleibt nach Einschätzung des Bergbaukonzerns K+S auch ohne die Thüringer Grube Springen für die Lagerung von Salzlauge gesichert. Ein Unternehmenssprecher erklärte, dass in den kommenden Jahren keine Auswirkungen auf die Produktion zu erwarten seien. Die Entsorgung von salzhaltigem Abwasser aus den Kali-Werken im thüringisch-hessischen Grenzgebiet sei auch ohne die stillgelegte Grube gewährleistet. Aktuell wird das salzhaltige Abwasser aus dem Werra-Revier in das ehemalige Kali-Werk Siegmundshall bei Hannover transportiert, wo die Grube bis in die 2030er Jahre mit Sole gefüllt wird.

K+S hat in den letzten Jahren Maßnahmen ergriffen, um die Menge an Abwasser zu reduzieren. Seit der Inbetriebnahme einer Kristallisation-Flotation-Anlage im Jahr 2018 hat sich das Abwasseraufkommen des Werks Werra jährlich um 20 Prozent verringert. Diese Anlage stellt das größte Einzelprojekt zum Gewässerschutz des Unternehmens dar und erforderte Investitionen in Höhe von 180 Millionen Euro.