Strategische Partnerschaft: Onto Innovation und LPKF revolutionieren Halbleiter!

Onto Innovation und LPKF Laser & Electronics SE haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um die Massenproduktion von Glassubstraten für die Halbleiterindustrie voranzutreiben. LPKF ist dem Packaging Applications Center of Excellence (PACE) von Onto Innovation beigetreten, das darauf abzielt, eine nahtlose Prozessintegration und eine sichere Lieferkette für die Herstellung von Microchip-Packages auf Basis von Glassubstraten zu entwickeln. Diese Substrate sind entscheidend für moderne Anwendungen wie High-Performance Computing, Künstliche Intelligenz und Cloud Computing.

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Nutzung der LIDE-Technologie von LPKF, die die mikrotechnische Herstellung von präzisen Durchkontaktierungen in Glas ermöglicht. Onto Innovations Firefly-System wird zur automatisierten Inspektion und Messung von IC-Substraten eingesetzt. Im zweiten Quartal 2025 wird das Firefly-System im Reinraum von Vitrion, dem Kompetenzzentrum von LPKF für Glasverarbeitung in Garbsen, installiert. Diese Integration soll die Qualitätskontrolle von Glassubstraten verbessern und die Effizienz in der Produktion steigern.