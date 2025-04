Ford Deutschland: IG Metall ruft zu Warnstreiks gegen Personalabbau auf!

Ein zentraler Punkt des Streits ist die Kündigung der Patronatserklärung, die seit 2006 eine Art Bürgschaft der US-Muttergesellschaft für die defizitäre Deutschlandtochter darstellte. Diese Erklärung wurde kürzlich beendet, was das Vertrauen der Mitarbeiter in das Unternehmen erheblich erschüttert hat. Die IG Metall fordert nun, dass Ford Motor Company den Kölner Beschäftigten einen Insolvenzschutz gewährt, da die Möglichkeit einer Insolvenz nun theoretisch besteht. Obwohl die Ford-Werke GmbH betriebsbedingte Kündigungen bis 2032 ausgeschlossen hat, bleibt die Unsicherheit über die Arbeitsplatzsituation bestehen.

Im Konflikt um den geplanten Personalabbau bei Ford Deutschland hat die IG Metall zu Warnstreiks aufgerufen, nachdem das Management die Forderungen der Gewerkschaft nach hohen Abfindungen und einem "insolvenzgeschützten Sicherheitsnetz" abgelehnt hat. Die Arbeitsniederlegungen in Köln betreffen Nacht-, Früh- und Spätschichten und sind von Dienstagabend bis Donnerstag angesetzt. Die IG Metall betont, dass die Belegschaft geschlossen hinter den Forderungen stehe und fordert von der Geschäftsführung eine deutliche Bewegung in den Verhandlungen zu einem Sozialtarifvertrag.

Das Management von Ford Deutschland hat betont, dass man weiterhin auf die Deutschlandtochter setze und mehrere Hundert Millionen Euro für einen Geschäftsplan bereitgestellt habe, um die Situation zu verbessern. Der Wegfall der Patronatserklärung sei ein Schritt zurück zur Normalität und nicht als mangelndes Engagement von Ford in Europa zu verstehen. Dennoch sind die Sorgen der Beschäftigten groß, insbesondere da der Absatz der in Köln produzierten Elektro-Geländewagen hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Ein Sprecher von Ford Deutschland äußerte Verständnis für die Warnstreiks und betonte, dass man gemeinsam mit den Sozialpartnern an fairen Lösungen arbeiten wolle. Aktuell sind in Köln noch etwa 11.500 Mitarbeiter beschäftigt, was einen Rückgang im Vergleich zu 2018 darstellt, als noch knapp 20.000 Beschäftigte in der Stadt arbeiteten. Die Situation bleibt angespannt, und die kommenden Tage werden entscheidend sein, um zu sehen, wie sich die Verhandlungen zwischen der IG Metall und dem Management entwickeln.

Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 10,15EUR auf NYSE (03. April 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.